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Об основных событиях недели смотрите в "Главном эфире"
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21 Апреля 2018 15:18

Об основных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Республиканский субботник - работа на благо Беларуси, а также совместный труд на полях Молдовы. За счет чего будем прибавлять в сотрудничестве двух стран. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире". 

  

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