Об атомной энергетике на разных языках

12 Октября 2017 13:30

На главной стройке страны прошел большой пресс-тур для иностранных журналистов. Те, кто попал сюда не в первый раз, отмечают серьезные изменения. Сегодня первый энергоблок готов уже наполовину, второй практически на 40%. На вопросы о безопасности по ходу экскурсии отвечали лично главный инженер станции и директор БелАЭС. Подробностями делились и работники разных строительных точек. Их на площадке ежедневно около 5 тысяч.

О том, чем Белорусская АЭС интересна за рубежом, сегодня в "Панораме".



