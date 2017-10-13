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12 Октября 2017 13:30

Об атомной энергетике на разных языках

На главной стройке страны прошел большой пресс-тур для иностранных журналистов. Те, кто попал сюда не в первый раз, отмечают серьезные изменения. Сегодня первый энергоблок готов уже наполовину, второй практически на 40%. На вопросы о безопасности по ходу экскурсии отвечали лично главный инженер станции и директор БелАЭС. Подробностями делились и работники разных строительных точек. Их на площадке ежедневно около 5 тысяч. 

О том, чем Белорусская АЭС интересна за рубежом, сегодня в "Панораме".

Белорусская-АЭС

Белорусская-АЭС1

  

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