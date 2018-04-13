О воспитании настоящих патриотов говорили сегодня в Минске силовые ведомства страны

13 Апреля 2018 21:15

О преемственности поколений, взращивании молодых специалистов и воспитании настоящих патриотов говорили сегодня в Минске силовые ведомства страны. Идеология — важная составляющая национальной безопасности. Отдельное внимание на межведомственной научно-практической конференции, которая прошла в Центральном доме офицеров, было уделено дальнейшему совершенствованию взаимодействия силовых ведомств. Особенно в информационной сфере. По мнению Министра обороны Андрея Равкова, крайне важно формирование чувства причастности к защите Родины, способности и готовности надежно защищать национальные интересы страны.

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси: "Очень динамичные и не всегда позитивные процессы происходят в информационном пространстве. На них нужно очень внимательно и с пониманием реагировать. В каждом государственном органе системы обеспечения национальной безопасности существует свой опыт воспитания личного состава, подготовки сотрудников, кадровой учебы и т. д. Поэтому обмен опытом позволяет каждому ведомству найти новые методы и формы работы для себя, каким-то образом их интерпретировать, усовершенствовать и на каждой следующей конференции или мероприятии делиться соответствующим опытом. Это всегда ценно".

В работе конференции также приняли участие заместитель Главы Администрации Президента Владимир Жевняк, заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков и руководящий состав силовых ведомств.