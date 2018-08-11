Дружелюбные связи с китайской провинцией Фуцзянь установила Гродненская область. Во время летних каникул гродненские медики проводят особую акцию "Лето на здоровье". А в гродненском Фарном костеле воссоздали древний алтарь. Подробнее о самых интересных событиях из Гродненского региона - в нашем дайджесте.

Рассказывает Юрий Карнелович.

Гродненская область установила дружелюбные связи с китайской провинцией Фуцзянь. Регион с ознакомительным визитом посетила представительная делегация из Поднебесной. Гости выразили заинтересованность в культурном и образовательном сотрудничестве. Особенно актуальным сегодня является взаимодействие в сфере туризма. Безвизовый режим должен поспособствовать притоку в регион китайских туристов. Не менее актуальное направление взаимодействия сторон - торгово-экономическое. Как отметили эксперты, востребованными на китайском рынке являются белорусская молочная продукция, лен и продукты деревообработки.

Акция "Лето на здоровье" завершается в Гродненской области. В течение каникул в детских оздоровительных лагерях медики провели развлекательно-познавательные программы с акцентом на здоровый образ жизни. Викторины, конкурсы, активные занятия спортом на открытых площадках - это только небольшая часть мероприятий, принять участие в которых предложат воспитанникам лагерей.

В гродненском кафедральном костеле святого Франциска Ксаверия открыли восстановленный алтарь Матери Божьей. Реставрацией святыни в течение почти трех лет занимались специалисты из Минска. Реставраторы сняли серую краску и перебрали вручную каждую деталь деревянной ценности. Последний раз масштабные работы с алтарями костела проводились 100 лет тому назад. Всего в костеле 13 алтарей. Часть из них уже восстановлена, в том числе и центральный, который пострадал от пожара в 2006 году. Следующий на очереди алтарь Святого Иуды Тадеуша.

В городе над Неманом прошел Х Международный пленер резчиков по дереву. В течение недели известные мастера из Польши, Литвы, России, Украины и Беларуси олицетворяли свои творческие фантазии и новые идеи в дереве. Темой нынешнего форума стали "Песни и танцы малой родины". По традиции, созданные в рамках творческой встречи скульптуры, останутся украшать Гродно.