24 Декабря 2017 09:03

Рождество - это праздник, наполненный теплом домашнего очага, любовью близких, добром, радостью и надеждой. Католики к нему готовятся заранее -- семьями они украшают елки и устанавливают ясли. На столе лишь постные блюда.

Виктория Потоня о рождественских традициях. В деревне Турна живут христиане. Но половина из них празднует Рождество 25 декабря. В предрождественский вечер на столе у католиков должно быть 12 блюд по числу 12 апостолов. И только постные. В многодетной семье Гомзюк традиций предков стараются придерживаться. И накрывают на стол согласно обычаю. Под скатерть укладывают сено. Это напоминание о бедности вифлеемской пещеры, где родился Иисус Христос.

В сочельник вся семья собираются за столом. Одно место оставляют путнику, который случайно может зайти в дом. Зажигают свечу, глава семьи зачитывает отрывок из Евангелия. И делятся друг с другом оплаткой – постным хлебом.

Последние приготовления к Рождеству и в храмах. Здесь пахнет свежими елками, наряженными специально к празднику.

В сочельник католики соблюдают пост, который заканчивается с появлением на небе первой звезды. Рождественская месса начнется в полночь. Через несколько часов в костелы на особенную службу придут целыми семьями.

Особое место занимает вертеп. Эпизод рождения Христа предстает перед каждым прихожанином. Люди сначала должны подойти именно к шопке, чтобы поблагодарить Спасителя за рождение.

Для многих праздник Рождества – объединяющий. Родственники стараются сплотиться и провести этот день вместе.

25 декабря католики всего мира отпразднуют один из главных праздников в христианском календаре. Радостную весть пронесут и колядовщики.