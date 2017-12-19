О продвижении информационных технологий на неделе говорили на совещании у Президента

17 Декабря 2017 21:16

Одним из приоритетов развития Беларуси становится цифровая трансформация экономики. О продвижении информационных технологий на этой неделе говорили на совещании у Президента. Решение о создании IT-страны было принято весной этого года. Тогда и началась скрупулезная работа над новым декретом ПВТ.

Недавно документ без правок поддержало правительство, и сегодня он уже на столе у Президента. Глава государства во время совещания подчеркнул, что наряду со стремлением получить прибыль на новой технологической волне специалисты не должны забывать и об интересах государства, которое создает условия для работы.

Так что же изменится с принятием декрета о цифровизации экономики? Мы продолжим активно ковать железо и создавать качественный софт в Беларуси и, конечно, открываем двери для крупных IT-игроков. Uber, Google, Gett в этом году уже начали вплотную сотрудничать с Парком высоких технологий. И это только начало.

Разработчики нового декрета - а это по большей части айтишники - не видят будущего страны без технологических трендов, которые сегодня на слуху во всем мире, поэтому в декрете расширяются виды деятельности резидентов ПВТ. Нам нужны разработки в сфере компьютерного зрения, с помощью которого и ездят те самые беспилотные автомобили. Искусственный интеллект! Сегодня он пригодится и для промышленных предприятий. Убираем неэффективные налоги: НДС, налог на доходы иностранных организаций, оффшорный сбор. В ПВТ планируется продлить налоговый режим до 2049 года.

Представьте, что за это время поменяется целое поколение IT-специалистов. И в лучшую сторону. Так как впереди - полная цифровизация экономики, назревает цифровизация системы образования. Резидентам ПВТ разрешат обучать специалистов наравне с вузами. Немаловажная составляющая - это денежная поддержка. IT-компании смогут оказывать спонсорскую помощь - выделять гранты талантливым преподавателям и студентам.

По опыту исторической сделки в этом году и покупки Google белорусской компании в области искусственного интеллекта Aimatter стало очевидно, что это не просто прецедент для прихода на рынок крупных зарубежных инвесторов, но и сигнал для создания юридических норм на основе международного права.

И отдельного внимания стоит блокчейн. Мы можем стать первой страной в мире, которая законодательно приземлит эту технологию. Ведь пока в мировом сообществе только обсуждаются преимущества умных договоров, а мы уже планируем их использовать: отказаться от третьей стороны в сделках и перейти к полной прозрачности операций. Смарт-контракт на основе блокчейн решает эту проблему.

Йонатан Брендер - управляющий партнер инвестиционного фонда "Атуро" в Израиле - был в числе тех, кто присутствовал на совещании у Президента. IT-бизнесмен активно инвестирует в проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Йонатан Брендер, управляющий партнер инвестиционного фонда "Атуро" (Израиль): "В первую очередь я был ужасно благодарен. Для меня была огромная честь присутствовать на совещании. Я вышел оттуда с одной мыслью. Результаты настоящие достигаются путем использования благоприятных возможностей, а не путем решения проблем. Это именно то, что транслирует новый президентский декрет о ПВТ. Он создает юридическую экосистему, в которой будет возможно иностранным инвесторам по понятым и принятым международным нормам помещать инвестиции в местные компании, новые стартапы. Будь это продуктовые компании либо научные разработки. Все будет по понятным международным нормам. Это самая большая ценность данного декрета. Я уверен, что именно этот декрет приведет сюда волну венчурных фондов, которые являются топливом всей ІТ-экосистемы. Я сейчас говорю абсолютно на международном уровне".

Йонатан Брендер, управляющий партнер инвестиционного фонда "Атуро" (Израиль): "Есть несколько серьезнейших изменений на уровне ІТ-экономики, которые происходят сейчас. Первое - это блокчейн. Я буду достаточно скромен, если скажу, что со времен появления Интернета это самый большой технологический прорыв, который был совершен наукой. Дело в том, что мы сегодня это еще не понимаем до конца, но в течение нескольких лет, я уверен, что блокчейн будет неотъемлемой частью нашей жизни, частью управления госорганами, бизнес-транзакциями и так далее. Есть абсолютное понимание, что блокчейн - это новая революция, и нет на сегодняшний день на планете Земля ни одной удобной юрисдикции, в которой есть два параметра. Не только закон, но еще и правильная рабочая сила. Беларусь! У нее есть шанс самый настоящий занять первенство в этой отрасли. Если уж мы говорим, то блокчейн - это первое, и второе - это, конечно, распознавание и голосовое управление, автоматическое распознавание речи. Это один из приоритетных секторов инвестиций, которыми мы занимаемся последние несколько лет. Будет блокчейн, и с компьютерами мы будем контактировать путем голоса и общения. Нажимать на кнопочки и на экраны, скорее всего, в ближайшем будущем мы перестанем".

С американским ІТ-бизнесменом Эриком Эстерлисом нам удалось пообщаться в офисе компании "Апалон" сразу после совещания с Президентом. Крупнейшая в мире компания в сфере коммуникаций IAC со штаб-квартирой в Нью-Йорке купила нашего разработчика мобильных приложений три года назад. Сегодня команда уже удвоилась и является одним из лидеров по производству программ для Apple, Google и Amazon.

Майкл Эстерлис, соисполнительный директор группы компаний Iac Applications (США): "Я хотел сказать большое спасибо господину Президенту, что мне дали возможность находиться на таком совещании. На самом деле открывается полная дорога делать все технологические направления. Изменения, которые в этом договоре, кстати, покрывают возможность белорусским компаниям заходить в магазин и выставлять свою продукцию. Например, когда вы выставляете свои программы в магазине “Эппл” и программу эту кто-то покупает, то 30 % “Эппл” забирает. По существующим законам, тогда это облагается таксой в Беларуси, т. е. становится невыгодным. С изменениями таксы не будет, поэтому многие люди смогут сами, скажем, создавать свои новые мобильные аппликации, выставлять их в магазин и таким образом развивать бизнес".

Совещание по ІТ у Президента получило и большой резонанс в Интернете. Сами участники делились впечатлениями на своих страницах в Сети сразу после плодотворной встречи. ІТ-предприниматель Виктор Прокопеня написал о новом декрете: "cуперлиберальный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, любых бизнес-моделей, в том числе продуктовых, полной свободы в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права, 100 % отсутствием бюрократии".

А вот мнение генерального директора компании Uber по региону Европы, Ближнего Востока и Азии Пьера-Димитри Гор-Коти: "Мы очень довольны результатами переговоров с премьер-министром Республики Беларусь господином Кобяковым и директором Парка высоких технологий господином Янчевским. Мы знаем, что Президент Беларуси господин Лукашенко уделяет пристальное внимание развитию высоких технологий, и это хороший знак для нас и для других международных компаний".

И еще один отзыв - из России, от управляющего партнера FlintCapital Дмитрия Смирнова: "Все то, что мы видим в Гонконге, Сингапуре и других центрах развития высоких технологий, может быть реализовано и доступно в Беларуси. Страна обладает серьезным IT-потенциалом, налицо переход от аутсорсинговой модели к продуктовой, что является абсолютно верным стратегическим решением. Создание IT-страны - очень сложная, амбициозная и вместе с тем исключительно интересная и полезная работа".

Действительно, документ революционный. Мы с вами уже сейчас становимся непосредственными участниками большой системы под названием "IT-страна". Президент во время совещания подчеркнул, что тормозить технологические процессы никто не будет и реализация намеченного зависит от самих представителей IT-сферы.