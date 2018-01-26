26 Января 2018 13:02

Вчера Президент Беларуси подписал декрет номер один по содействию занятости населения. Главный принцип - индивидуальный подход. Местная власть рассмотрит каждую ситуацию отдельно и поможет с трудоустройством. Об этом сегодня сообщил первый замминистра труда и соцзащиты. До 1 апреля будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике. Важно составить их на принципах социальной справедливости и с индивидуальным подходом. В Минске работа есть. На данный момент более 11 000 вакансий.