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До 1 апреля будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике
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26 Января 2018 13:02

До 1 апреля будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике

Вчера Президент Беларуси подписал декрет номер один по содействию занятости населения. Главный принцип - индивидуальный подход. Местная власть рассмотрит каждую ситуацию отдельно и поможет с трудоустройством. Об этом сегодня сообщил первый замминистра труда и соцзащиты. До 1 апреля будут сформированы списки белорусов, не занятых в экономике. Важно составить их на принципах социальной справедливости и с индивидуальным подходом. В Минске работа есть. На данный момент более 11 000 вакансий.

  

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