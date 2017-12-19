17 Декабря 2017 21:38

На этой неделе в центре внимания белорусов оказались сразу несколько дорожных сборов. Сперва российские СМИ заявили, что утилизация автомобилей подорожает вдвое, а это приведет к росту цен на новые машины.

Правда, потом Минпромторг России заявил, что повышение утильсбора будет незначительным и никак не скажется на стоимости машины. Подорожают ли новые авто в нашей стране из-за этого?

Кстати, в Беларуси всерьез задумались отвязать транспортный налог от техосмотра. Причина всем известна: чтобы избежать уплаты дорожного сбора, водители отказывают проходить техосмотр, ведь заплатить штраф куда выгоднее.

Сейчас депутаты и специальная комиссия как раз прорабатывают новый механизм оплаты этого налога. О нововведениях для водителей в новом году расскажет Владимир Королев.

Последние недели инспекторы ГАИ активно проводят рейды - ищут машины, у которых не пройден техосмотр. Авария с погибшей девочкой на проспекте Победителей всколыхнула общество, заставив по-новому взглянуть на проблему прохождения, а вернее, непрохождения ТО. В прошлом выпуске "Главного эфира" организация "Белтехосмотр" привела статистику: из трех миллионов машин к ним доехало менее половины.

Не проходят техосмотр, потому что экономят на транспортном сборе. Ведь дешевле заплатить штраф за отсутствие стикера. Это понимают и в правительстве. Сейчас депутаты прорабатывают новую форму оплаты транспортного сбора.

Андрей Рыбак, председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Система техосмотра неэффективна. Предлагается отвязать от техосмотра. Идея по привязке ТО родилась несколько лет назад. Причина в том, чтобы сэкономить средства на администрирование этого сбора. Но, к сожалению, такая экономия дала негативные результаты. Количество прохождения ТО снизилась. Предложения такие - отвязаться, сделать транспортный сбор. Гражданин платит его по заявительному принципу - через ЕРИП, банк, почту. Средство контроля - фотофиксация и при этом гибкость вот этого платежа".

Во многих странах транспортный сбор не входит в систему техосмотра. Например, в США он включен в цену на топливо. Чем больше ездишь, тем больше платишь налог. При этом цена за литр бензина в Америке - менее доллара, или 1,5 рубля за литр. А системы техосмотра в некоторых штатах США нет вообще. Во многих странах Европы транспортный налог платится отдельно и зависит от объема двигателя, лошадиных сил или выброса вредных веществ в атмосферу. Именно поэтому в Старом Свете очень популярны малолитражки. Налог на новый экономичный автомобиль обойдется владельцу в 20 евро за год, при этом можно платить не все 12 месяцев. Подобное сейчас прорабатывают белорусские депутаты.

Андрей Рыбак, председатель постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Одной из таких самых прорабатываемых версий - помесячная уплата транспортного сбора с возможностью корректировать те сроки, за которые ты заплатил. Пользуешься авто 3 месяца в год - плати за три. Собираешься продавать авто - плати за месяц и продавай. Сегодня это такая совместная позиция правительства и парламентариев, наработан проект указа Президента. Я думаю, что соответствующее решение будет принято в ближайшее время".

Но действительно ли свыше миллиона белорусских водителей избегают техосмотра? Дорожная милиция называет эту статистику неточной.

В ГАИ соглашаются с процентами, но не с цифрами. Ежегодно число автомобилей, которые не прошли техосмотр, снижается на 10 %. Примерно на 10 % больше каждый год инспекторы дорожной милиции выписывают штрафы за отсутствие стикера на лобовом стекле. Только с начала года таких протоколов больше 200 000.

Но при этом сказать, что по дорогам страны ездят неисправные машины, тоже неверно. За этот год в сводках ГАИ значится почти 3000 аварий. И лишь в 19 случаях (а это 0,5 %) автомобили были технически неисправны.

Поэтому в ГАИ статистику Белтехосмотра называют неточной. Например, там не учитывают машины-подснежники. Они и ТО не проходят, и по дорогам не ездят. В Беларуси зарегистрировано три миллиона машин, но сколько из них простаивает во дворах и гаражах, - неизвестно. Многие предпочитают не утилизировать старое авто, ведь за это также нужно платить. Оттого каждую весну и вырастают железные "подснежники", которые впоследствии государство утилизирует за свой счет.

Кстати, на этой неделе российские СМИ сообщили о подорожании утилизационного сбора до 125 %, что, несомненно, сказалось бы на цене новой машины. Впрочем, в Минпромторге России эту информацию опровергли и заявили, что с нового года подорожание составит не более 17 %. А это около 10 долларов, что никак не скажется на цене новых авто.

Так ли это будет, покажет следующий год, который для белорусских водителей обещает быть насыщенным переменами.