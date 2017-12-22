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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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24 Декабря 2017 09:14

О главном за неделю – в "Главном эфире"

О создании условий для мировых IT-компаний, а также действенные меры оздоровления финансовой ситуации на конкретных предприятиях и в отраслях экономики. Об этом и не только уже сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

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