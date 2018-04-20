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О главном за неделю - в "Главном эфире"
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21 Апреля 2018 09:02

О главном за неделю - в "Главном эфире"

Республиканский субботник - работа на благо Беларуси, а также совместный труд на полях Молдовы. За счет чего будем прибавлять в сотрудничестве двух стран? Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире".

  

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