Общество
21 Апреля 2018 09:02
О главном за неделю - в "Главном эфире"
Республиканский субботник - работа на благо Беларуси, а также совместный труд на полях Молдовы. За счет чего будем прибавлять в сотрудничестве двух стран? Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире".
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