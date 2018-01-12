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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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14 Января 2018 09:07

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Большая спортивная неделя: наши достижения в биатлоне, фристайле, гандболе. Почти годовой юбилей белорусского безвизового режима для граждан 80 стран. Об этом и не только - сегодня в 9 вечера в "Главном эфире".

 

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