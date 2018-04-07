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О главном за неделю – в "Главном эфире"
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8 Апреля 2018 09:18

О главном за неделю – в "Главном эфире"

Сформировать стратегию противостояния новым вызовам и угрозам. А также заседание СМИД СНГ в Минске. Об этом и не только сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

  

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