Новый рекорд в безвизовом Гродно

20 Декабря 2017 15:02

В областном центре сегодня встретили 50-тысячных туристов. Ими стали жители польского города Августова. Семья приехала перед Рождеством на прогулку в Гродно, и уже здесь выяснилось, что безвизовый визит оказался удачным. Кроме поздравлений от представителей администрации области, гостям вручили памятные подарки и пригласили приезжать в Гродно еще.

Безвизовый год, по словам экспертов, дал Гродненскому району преимущества не только с точки зрения имиджа, но и в плане экономики: за время действия безвизового режима туристы оставили в области более 10 миллионов долларов на покупках и отдыхе. В среднем иностранный турист тратит во время поездки 100-120 евро в сутки.