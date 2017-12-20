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Новый рекорд в безвизовом Гродно
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20 Декабря 2017 15:02

Новый рекорд в безвизовом Гродно

В областном центре сегодня встретили 50-тысячных туристов. Ими стали жители польского города Августова. Семья приехала перед Рождеством на прогулку в Гродно, и уже здесь выяснилось, что безвизовый визит оказался удачным. Кроме поздравлений от представителей администрации области, гостям вручили памятные подарки и пригласили приезжать в Гродно еще.

Безвизовый год, по словам экспертов, дал Гродненскому району преимущества не только с точки зрения имиджа, но и в плане экономики: за время действия безвизового режима туристы оставили в области более 10 миллионов долларов на покупках и отдыхе. В среднем иностранный турист тратит во время поездки 100-120 евро в сутки.

  

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