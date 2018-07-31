Новый проект АТН "На контроле Президента". Смотрите по средам после "Панорамы"

Один из показателей развития любой страны, кроме всего прочего, это состояние дорог. По-сути, жизненных артерий, по которым протекает жизни внутри и осуществляются транзитные связи с другими государствами.

К дорожной теме Глава государства возвращается постоянно. Несмотря на то, что сделано немало, практически все республиканские магистрали страны получили второе дыхание, построена МКАД-2, проблемы остаются. Не дотягивают дороги местного значения. Из-за плохого полотна некоторые деревни отрезаны от остального мира, а значит и уровень жизни там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Александр Лукашенко поручил ситуацию исправить. Как выполняются это и другие поручения Главы государства - в новом специальном проекте Агентства теленовостей. Смотрите по средам после "Панорамы".