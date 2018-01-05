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Новый глава РИКЗ Юрий Миксюк в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"
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7 Января 2018 21:18

Новый глава РИКЗ Юрий Миксюк в эксклюзивном интервью "Главному эфиру"

В Беларуси завершился первый этап репетиционного тестирования. На сайте Республиканского института контроля знаний можно получить полный разбор заданий с правильными ответами и решениями. И если эти пробные тесты стоили каждый по 7 рублей, то уже в этом году у выпускников появится возможность тренироваться онлайн бесплатно.

Об этом в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" рассказал новый глава РИКЗ. На свою должность Юрий Миксюк был назначен 1 декабря. Однако в системе образования он человек не новый: до этого он был ректором частного столичного вуза, а еще раньше работал в профильном министерстве. Какие приоритеты возьмет за основу руководитель Института контроля знаний, и ждать ли абитуриентам кардинальных изменений во вступительной кампании - 2018? 

  

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