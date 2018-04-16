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Новый детсад появился в столице
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17 Апреля 2018 12:05

Новый детсад появился в столице

Он уже укомплектован и готов принять 150 малышей. В нем есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы, компьютерная комната, образовательные классы. На территории обустроены игровые для каждой возрастной группы и площадка для обучения ПДД. Двухэтажное здание в Сухарево построено с учетом передвижения и маломобильных людей.

Это уже 88-ое дошкольное учреждение во Фрунзенском районе Минска. Но вопрос шаговой доступности пока остается открытым. В этом году в Сухарево должны открыть еще один детский сад и школу.   

  

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