Новые техники и формы соломоплетения развивают в Дзержинском районе

23 Января 2018 15:28

Золотистые роллы совмещают с особенными материалами: деревом, мешковиной и металлическими конструкциями. В итоге получаются соломенное колесо на крыльях, каркасная муха, огромные очки и ажурные корзины. В коллекции - несколько десятков разнообразных композиций.

Увидеть соломенные изделия можно во время тематических выставок в Минске.