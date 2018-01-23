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Новые техники и формы соломоплетения развивают в Дзержинском районе
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23 Января 2018 15:28

Новые техники и формы соломоплетения развивают в Дзержинском районе

Золотистые роллы совмещают с особенными материалами: деревом, мешковиной и металлическими конструкциями. В итоге получаются соломенное колесо на крыльях, каркасная муха, огромные очки и ажурные корзины. В коллекции - несколько десятков разнообразных композиций.

Увидеть соломенные изделия можно во время тематических выставок в Минске.  

  

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