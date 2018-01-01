Новые погодные рекорды в новом году

2 Января 2018 15:08

Новые рекорды в новом году. В Бресте и Гродно накануне зафиксированы исторические максимумы. В городе над Бугом вчера было 7 градусов тепла, что на 0,8 выше предыдущего достижения. А в Гродно рекорд подвинулся всего на 0,2 пункта - вчера в областном центре было 6,7 градуса. Это уже третий природный максимум за последнюю неделю. В первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами.