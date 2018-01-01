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Новые погодные рекорды в новом году
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2 Января 2018 15:08

Новые погодные рекорды в новом году

Новые рекорды в новом году. В Бресте и Гродно накануне зафиксированы исторические максимумы. В городе над Бугом вчера было 7 градусов тепла, что на 0,8 выше предыдущего достижения. А в Гродно рекорд подвинулся всего на 0,2 пункта - вчера в областном центре было 6,7 градуса. Это уже третий природный максимум за последнюю неделю. В первые дни нового года сохранится теплая погода с дождями и туманами. 

  

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