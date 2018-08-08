Новые подходы в работе с молодежью обсуждают на Гомельщине

Инновационные подходы в работе с молодежью в эти дни ищут на Гомельщине. Республиканский семинар собрал около 350 человек, в основном это активисты из всех регионов, представители местной власти и руководители общественных организаций, депутатский корпус. В дискуссии приняла участие глава Администрации Президента. Наталья Кочанова ознакомилась с нестандартными формами работы с молодежью как в городе, так и в сельской местности, а затем разговор продолжился в формате пленарного заседания. Активнее взаимодействовать с подрастающим поколением, говорить с ним на одном языке - это одно из поручений Главы государства.

Как уверены организаторы, семинар даст старт оценке опыта работы с молодежью, который уже накоплен, анализу и разработке новых форм взаимодействия. По итогам двух дней (а стартовал форум накануне) планируют принять методические рекомендации, как усовершенствовать этот процесс.