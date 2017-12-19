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Новые модернизированные комплексы радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение
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18 Декабря 2017 08:10

Новые модернизированные комплексы радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение

Новые модернизированные комплексы радиоэлектронной борьбы поступили на вооружение 10 отдельного батальона Вооруженных Сил. Современную технику вручили накануне празднования 75-летия со дня образования воинских частей радиоэлектронной борьбы. Плановое оснащение продолжается. Планируется, что использование таких комплексов повысит возможность системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Беларуси.

  

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