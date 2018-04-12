Новые методики в лечении атеросклероза ног смогут применять брестские врачи

13 Апреля 2018 09:11

Сразу две бригады сосудистых и эндоваскулярных хирургов совместно провели первую гибридную операцию пациенту с закупоркой бедренной артерии. Мастер-классом руководил кандидат медицинских наук, сотрудник Центра высоких медтехнологий из Москвы Олег Грязнов. При таких операциях вмешательство проводится с помощью новой методики - специальных петель-ножниц и осуществляется всего один минимальный разрез.

По словам специалистов, после подобных операций пациент ходит самостоятельно уже на следующие сутки. Также сегодня хирурги проведут еще две аналогичные операции. Всего же в Брестской областной больнице ежегодно оперируются до 50 больных атеросклерозом ног.