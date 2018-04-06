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Новые методики паллиативной помощи осваивают медики Минской области
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5 Апреля 2018 18:02

Новые методики паллиативной помощи осваивают медики Минской области

Приятный аромат может облегчить боль. Новые методики паллиативной помощи осваивают медики Минской области. Основы ольфакторной терапии - лечения ароматами - преподают ведущие европейские специалисты. Особые ароматы - их подбирают для пациентов индивидуально - помогают восстановить приятные воспоминания и сделать работу с психологом более эффективной.

Такую методику уже используют для помощи пациентам детского хосписа и центра онкологии. Специальные лечебные ароматы там объединили в "полезную" библиотеку.

  

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