Новые форматы детского отдыха развивают в Минской области

27 Июня 2018

Мастер-классы, викторины и квесты… с английским акцентом. Новые форматы детского отдыха развивают в Минской области. В профильных лингвистических лагерях, а один из них разместился возле Радошковичей, школьники совершают настоящее путешествие по всему миру. Иностранный язык изучают вместе с волонтерами из разных стран. Таким образом значительно повышают свои разговорные навыки. А гостей из зарубежья знакомят с культурой и традициями нашей страны.

В лингвистических лагерях организовывают отряды разного уровня подготовки, а во время тематических смен изучают и китайский язык.

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