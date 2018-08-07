Новые дорожные знаки появились на улицах Витебска

7 Августа 2018

Осторожно, дети! В Витебске к началу учебного года нерегулируемые пешеходные переходы у школ и гимназий оборудуют дополнительными знаками. На улице Чкалова рядом с 8-й гимназией появился силуэт пешехода со световозвращающим элементом. А около 3-й гимназии на улице Газеты "Правда" рядом с "зеброй" можно увидеть изображение девочки с воздушным шаром. Креативно и эффективно - уверены специалисты.

Новые дорожные знаки появились пока только на улицах Витебска. А в перспективе они будут установлены в районных центрах по всей области.

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