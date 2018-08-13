Новую серию специального проекта АТН "На контроле Президента" смотрите в эту среду после "Панорамы"

Глава государства держит на контроле промышленность в Гомельской области. Здесь в минувшую пятницу Президент заявил, что проблемы на предприятиях должны быть решены в короткие сроки. Один из таких долгостроев с непростой историей - Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Почти миллиард долларов инвестиций в проект, а он пока так и не был запущен на 100 %. Как выполняется поручение Главы государства по реализации этого амбициозного проекта? Смотрите в новой серии специального проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" в эту среду после "Панорамы".