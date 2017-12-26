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Новой дом в подарок получила большая семья Казаченко из Гомеля
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26 Декабря 2017 12:05

Новой дом в подарок получила большая семья Казаченко из Гомеля

Людмила и Александр вырастили собственных четверых детей, а сейчас воспитывают приемных. Их девять, младшему почти 2, старшему – 16. Площадь их нового дома – почти 200 квадратных метров, в нем четыре спальни. Дом оборудован системой видеонаблюдения, всей мебелью и техникой. Также есть гараж и огород с теплицей. Причем построили жилье за внебюджетные деньги, средства выделил спонсор.

Виталий Атаманчук, зампредседателя Гомельского горисполкома: "В прошлом году более 10 детей переданы в интернатные учреждения. В этом только двое. Дети, нуждающиеся в государственной защите, попадают в детские дома семейного типа, минуя интернатные учреждения. И сразу, с первого дня, они ощущают уют и тепло родителей".

Этот дом семейного типа стал в Гомеле шестым. В них в регионе проживает более 40 сирот.

  

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