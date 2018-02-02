Новоселье в Заводском районе Минска

2 Февраля 2018 15:24

10-этажный дом на 159 квартир на улице Уборевича возведен на месте старых построек всего за год. Большинство новоселов - многодетные семьи, в которых четверо и больше детей. Рядом с домом - автостоянка и велопаркинг. Символический ключ новоселам передали сегодня администрация района и строители.

Ввод дома в Чижовке приурочен к 80-летнему юбилею Заводского района Минска. Соответствующий знак с гербом района изображен на фасаде здания.