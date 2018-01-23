Общество
23 Января 2018 07:09
Новополоцк сегодня официально станет культурной столицей Беларуси
В рамках церемонии открытия праздничные мероприятия стартуют сразу на нескольких площадках. На весь год в городе запланированы креативные проекты, которые объединят огромное количество человек. Акцент на национальном колорите. К культурному марафону присоединятся и города-побратимы. Символично, что 2018-й для Новополоцка юбилейный год. Городу нефтяников исполняется 60.
Другие новости
23.01.2018 13:03 / Общество Ученого года и 10 лучших разработок 2017 объявят на Дне белорусской науки
23.01.2018 12:06 / Общество В Звездный поход по Беларуси отправились студенты педагогических вузов из разных стран мира
23.01.2018 09:07 / Общество Дан старт 53-му интернациональному Звездному походу БГПУ
23.01.2018 08:04 / Общество В Минске отметили юбилей установления дипломатических отношений между Беларусью и Кыргызстаном
23.01.2018 07:07 / Общество В Беларуси сформирован окончательный список зарегистрированных кандидатов в депутаты местных Советов
22.01.2018 21:33 / Общество Пра надвор'е
22.01.2018 17:03 / Общество Мост в Новополоцке через Западную Двину для большегрузного транспорта закрыт
22.01.2018 15:24 / Общество Прогноз погоды на 23 нваря
22.01.2018 15:18 / Общество В Минске проходит спортивный праздник "Снежный драйв"
22.01.2018 15:17 / Общество Число аварий во время снегопадов увеличивается
22.01.2018 15:09 / Общество В Беларуси стартовала масштабная акция "Молодежь решает"
22.01.2018 13:10 / Общество До 18 градусов мороза ожидается завтра в Беларуси
22.01.2018 08:09 / Общество Белорусы смогут выбрать лучшую почтовую марку 2017 года
22.01.2018 07:18 / Общество Председатель "Колхоза "Родина" Александр Лопатентов в проекте "Наши. Аграрии"
22.01.2018 07:16 / Общество В Беларусь поставлена очередная партия бронеавтомобилей "Дракон"
21.01.2018 21:21 / Общество Самолет с белорусским гуманитарным грузом приземлился во Вьетнаме
21.01.2018 21:15 / Общество Мирные каникулы сирийских детей в Беларуси
21.01.2018 21:11 / Общество МАЗы в подарок Сирии