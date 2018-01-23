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Новополоцк сегодня официально станет культурной столицей Беларуси
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23 Января 2018 07:09

Новополоцк сегодня официально станет культурной столицей Беларуси

В рамках церемонии открытия праздничные мероприятия стартуют сразу на нескольких площадках. На весь год в городе запланированы креативные проекты, которые объединят огромное количество человек. Акцент на национальном колорите. К культурному марафону присоединятся и города-побратимы. Символично, что 2018-й для Новополоцка юбилейный год. Городу нефтяников исполняется 60.
  

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