Новополоцк сегодня официально станет культурной столицей Беларуси

23 Января 2018 07:09

В рамках церемонии открытия праздничные мероприятия стартуют сразу на нескольких площадках. На весь год в городе запланированы креативные проекты, которые объединят огромное количество человек. Акцент на национальном колорите. К культурному марафону присоединятся и города-побратимы. Символично, что 2018-й для Новополоцка юбилейный год. Городу нефтяников исполняется 60.