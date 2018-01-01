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Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной
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1 Января 2018 15:00

Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной

Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, об этом рассказали в МВД страны. Грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

В МЧС сообщили о 9-ти пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь. Пятеро - в Минске и четыре - в Витебском регионе.

Так, в столице 10-классник поджог петарду в квартире и получил перелом пальца руки и ожоги. Пострадал от фейерверка и 13-летний ребенок. Помощь медиков понадобилась и взрослым - из-за неправильного использования бенгальских огней. Кроме того, на номер 101 поступили сообщения, что в окна двух квартир в Минске залетели петарды.

В Гомеле в новогоднюю ночь спасателям дважды пришлось тушить искусственные уличные ели.

  

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