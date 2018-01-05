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Новогодняя акция прошла в школе-интернате для детей с нарушением слуха
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5 Января 2018 13:03

Новогодняя акция прошла в школе-интернате для детей с нарушением слуха

Они не могут услышать бой курантов, зато прекрасно знают цвета и запахи зимних праздников. Сегодня самая добрая новогодняя акция прошла в школе-интернате для детей с нарушением слуха. Для 112-ти школьников Президент нашей страны передал десятки развивающих игр, компьютер и, конечно, сладкие подарки.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси:

"Сегодня стоит задача, чтобы дети, особенно те, кто нуждается в особом внимании взрослых, почувствовали радость Нового года и Рождества. И мы с радостью выполняем эту почетную миссию, которую нам доверил Глава государства".

Напомним, акция "Наши дети" продолжится в стране до 10 января.

  

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