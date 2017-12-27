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Новогодний праздник в Белгосцирке в рамках акции "Наши дети"
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27 Декабря 2017 18:00

Новогодний праздник в Белгосцирке в рамках акции "Наши дети"

Более полутора тысяч юных минчан приняли участие в сегодняшнем новогоднем празднике в Белгосцирке в рамках акции "Наши дети".

Среди приглашенных - победители олимпиад, соревнований, дети из многодетных семей.

Традиционно на главную городскую елку приехали и школьники белорусскоязычной гимназии из Вильнюса. Репортаж Александры Кавелич.

С самого утра у столичного цирка гул детворы. Вместе с родителями и учителями школьники спешат на главную городскую елку. Причем герои циркового шоу встречают гостей еще на улице - трехметровую фигуру клоуна установили специально к праздникам.

В просторном фойе ученики делятся планами на каникулы и даже наносят новогодний макияж. Злата Будько на таком большом празднике впервые. Четвероклассница - призер крупных музыкальных конкурсов, однако это далеко не единственное увлечение.

Большой праздник сегодня объединил несколько сотен школьников - это дети с ограниченными возможностями, воспитанники домов-интернатов, а также победители олимпиад и творческих конкурсов. Дарить им праздничное настроение и настоящее новогоднее чудо - хорошая традиция руководства города.

Кроме сладких подарков для маленьких минчан - добрая праздничная история, которую показали накануне Нового года в Белгосцирке.

Акробаты, жонглеры, эквилибристы сегодня под куполом цирка создают для юных зрителей настоящую зимнюю сказку. Чтобы поздравить школьников и самых маленьких с праздником, к артистам присоединились персонажи любимых сказок и главный волшебник зимы.

Шоу, концерты, театрализованные представления. В эти праздничные дни новогодний щедрый экспресс домчит к каждому ребенку. Благодаря тысячам людей с добрым сердцем желания наших детей сбываются.

 

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