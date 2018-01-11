Новогодний марафон "Наши дети" выполнил свою добрую миссию

10 Января 2018 21:12

Никто не остался без внимания и подарков.

Настоящий рождественский праздник ученикам Краснопольской районной государственной гимназии подарили сегодня представители Совета Министров, Министерства по чрезвычайным ситуациям, областного и районного исполнительных комитетов, а также депутаты. Дети увидели новогоднее представление и получили подарки, в том числе многочисленные сертификаты и спорт-инвентарь.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

"Кроме того, в этой гимназии есть договоренность предварительная с Федерацией по футболу сделать футбольный стадион с искусственным покрытием. Таким образом, создать лучшие условия, а, возможно, здесь зародится еще и футбольная команда".

В этом году также планируется открытие в гимназии при поддержке китайской компании "умного класса". В помощь школьникам придут современные IT-технологии.