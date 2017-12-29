Новогодний "Главный эфир" предстанет в совершенно новом амплуа

29 Декабря 2017 21:12

В режиме активного предпраздничного ожидания и Агентство теленовостей. Уже в это воскресенье зрителей первой кнопки ждет сюрприз от итоговой программы. Новогодний "Главный эфир" вышел за привычные контуры. Впервые проект предстанет в совершенно новом амплуа и отправит зрителей в информационно-художественный фильм в последние часы перед Новым годом. Со съемочной площадки - репортаж Ольги Медведь.

С 6 соток на гектары съемочных площадей. "Главный эфир", набравший большую популярность за свою небольшую историю, сбежал за 40 километров от студии на Макаенка, чтобы в праздничную ночь подарить зрителям волшебную новогоднюю атмосферу, как того требует календарь. На неделю телепавильоном под открытым небом стала уютная усадьба в Дзержинском районе.

Только в эксклюзивном "Главном эфире" зрители узнают, какие танцы предпочитает Министр обороны Андрей Равков, почему звезду белорусского тенниса Александру Саснович в детстве боялись мальчишки. А музыкальный сюрприз подарит и народный артист Анатолий Ярмоленко, и Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Представьте, какую работу проделали не только телевизионщики, но и ВИПы, которые для своих нестандартных праздничных амплуа выделили время из предновогоднего рабочего графика.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании:

"К нам сюда с удовольствием едут и члены правительства, и спортсмены, и музыканты. С большим удовольствием, потому что они тоже хотят быть на главном телеканале и поздравить в эту волшебную ночь наших граждан с Новым годом".

Иван Эйсмонт, зампредседателя Белтелерадиокомпании:

"Главное, что будет отличать этот "Главный эфир" от тех, что мы привыкли видеть… Все-таки люди хотят новогоднего настроения, они хотят новогодней картинки, новогодней музыки. Мы все это дадим. Ну и вопросы даже самым серьезным людям, которые приедут к нам в гости, мы будем задавать не самые серьезные. Мы будем задавать полуновогодние или новогодние вопросы".

Сергей Гусаченко, главный директор Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании:

"В домашней обстановке, как вы видите, в домашней одежде, без строгих костюмов, без рубашек, без галстуков мы подводим итоги года и говорим с теми людьми, которые нас в году текущем удивляли, радовали. Словом, приносили нам информационные поводы".

Впервые в атмосферном спецвыпуске встретятся сразу все ведущие "Главного эфира". Пока Иван Эйсмонт, Виктория Сенкевич, Сергей Гусаченко и Юлия Перцова заняты предновогодними хлопотами, Максим Угляница и Полина Шуба по дороге в усадьбу задерживаются в захватывающей новогодней авантюре.

Через гастрольный загородный формат пройдет не только летопись людских достижений, но и топ-лист инноваций и отечественных изобретений.

Телестудия под открытым небом разделена одновременно на две, три съемочные площадки. На каждой работают более десятка телевизионщиков и гостей новогоднего спецвыпуска. Съемочные дни, ночи, а иногда и сутки проходят при настоящей зимней погоде и минусовой температуре воздуха.

По временно измененной прописке с Макаенка, 9 в Шишки сотрудники АТН привезли практически весь передовой технический запас. Атмосферные новогодние планы фиксировали сразу шесть камер: большой и малый краны, стедикам и другие. Профессиональный телевизионный свет затмили новогодние гирлянды и светодиодные композиции. На случай непогоды в сугробах замаскировали снеговую пушку, а на финал приготовили красочный взрыв. Ну, конечно, главная интрига, кто же спрятался за бородой главноэфирного Деда Мороза? Смотрите 31 декабря в 21:00 на "Беларусь 1".