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Новогодние желания сегодня исполнялись в Бегомльской вспомогательной школе-интернате
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28 Декабря 2017 19:01

Новогодние желания сегодня исполнялись в Бегомльской вспомогательной школе-интернате

Здесь воспитываются более 100 детей от 7 до 17 лет. В гости к ним приехал Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. К благотворительной акции "Наши дети" подключилось руководство района, а также давние друзья школы-интерната. Гости подарили телевизор, мебель, стиральную машину. И каждый малыш получил по набору сладостей.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Это не разовая акция, это уже стало такой доброй традицией. Очень хорошо, что мы создаем им такое праздничное настроение. Я думаю, что это им помогает сохранить веру в добро, в то, что они нужны нашему обществу. И самое главное - сохранить веру, что у них есть будущее".

  

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