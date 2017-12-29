31 Декабря 2017 09:08

Горячая пора наступила у ресторанов. Начиная с середины декабря, почти все кафе работают без выходных и до 6 утра. Новогодние вечеринки и корпоративы почти в ежедневном режиме. Пик загруженности и у работников агроусадеб, многолюдно и в офисах турфирм. Белорусы выбирают, где провести новогодние вакации. Чего ждут белорусы от зимних праздников? Новогодние тренды изучила Юлия Гризунт.

За последние 6 лет Сергей успел побывать и Дедом Морозом, и поваром, и слесарем, даже переводчиком… Такая непростая профессия называется "директор агроусадьбы". И пик загруженности - перед Новым годом.

Снять домик в лесу на сутки в среднем стоит 250 рублей. На новогоднюю ночь цены выше. Почти в два раза. Трехразовое питание обойдется примерно в 50 рублей за одного человека.

В Беларуси более 2,5 тысяч агроусадьб. Но, несмотря на это, чтобы забронировать домик или даже комнату на Новый год, нужно начать поиски еще осенью. Ведь встретить зимние праздники со снегом и настоящими елками хотят во всем мире. Поэтому сюда приезжают не только из стран СНГ, но и из Европы, и Америки.

Белорусы тоже стали чаще брать отпуск именно в холодный сезон. Кто-то предпочитает отмечать Новый год на берегу теплого моря, а кому-то интересен вояж по рождественским европейским улочкам. Специалисты советуют перед путешествием подробно изучить традиции той или иной страны.

Сложно представить, во сколько обошелся бы праздник за границей с участием знаменитых европейских групп. И все же хочется спеть хиты, которые весь год играли на радио и музыкальных каналах. Специалисты отмечают, что в этом году, как, пожалуй, никогда ранее, главный тренд - кавер-бенды.

90% мест в кафе и ресторанах на новогоднюю ночь уже забронированы. Зато до 1 января почти весь столичный общепит работает без выходных и до утра.

Забронировать агроусадьбу, ресторан и даже путевку еще можно. И все-таки главное не забыть в предновогодней суете, что важно не место, а компания самых близких людей, с которыми можно вспомнить приятные моменты уходящего года.