Новогодние подарки от Министерства образования получили учащиеся Кривичского профтехучилища закрытого типа

30 Декабря 2017 21:32

Новогодние подарки сегодня от Министерства образования получили и учащиеся Кривичского профтехучилища закрытого типа. Телевизор, спортивный инвентарь и сладкие подарки к праздничному столу воспитанникам передал министр образования. Ведомство работает над укреплением материально-технической базы училища. На стадии завершения ремонт. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию оставшуюся часть корпуса, где разместятся медицинские кабинеты. Как отметил Игорь Карпенко, такие учреждения находятся под особым контролем Минобразования и местных органов власти. А акция "Наши дети" позволяет каждому ребенку, у которого нет возможности быть в эти предпраздничные и праздничные дни в кругу семьи, не остаться без внимания.