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29 Декабря 2017 16:15

Новогоднее поздравление Президента смотрите онлайн на tvr.by

31 декабря в 23:50 в эфире всех каналов медиахолдинга: "Беларусь 1""Беларусь 2""Беларусь 3""Беларусь 5""Беларусь 24", "НТВ-Беларусь", а также Первого национального канала Белорусского радио с новогодним поздравлением к белорусскому народу обратится Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

  

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