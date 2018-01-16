Главная>>Общество>>Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР
Общество
RSS
Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР
Скачать Поделиться

16 Января 2018 18:01

Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР

За ходом избирательной кампании можно следить онлайн с помощью специальной программы.

Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР. Можно прочитать биографию и иные сведения о кандидатах, а также проложить маршрут к ближайшему избирательному участку. Приобрести мобильное приложение можно бесплатно в интернет-магазине. Сегодня изобретение протестировала и председатель Центрального избирательного комитета Лидия Ермошина.

Представители нового поколения презентовали акцию "Молодежь решает". Она стартует через три дня. Участники БРСМ установят в Минске специальные ящики для предложений и пожеланий, после чего записки минчан передадут депутатам.

Кроме того, представители молодежи задали свои вопросы действующим депутатам. Кстати, многие из этих молодых людей примут участие в избирательной кампании в качестве наблюдателей и представителей комиссий.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 15.01.2018 21:50 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 16 декабря Прагноз надвор'я на 16 студзеня 15.01.2018 15:28 / Общество Прогноз погоды на 16 декабря
Минской области сегодня 80 Мінскай вобласці сёння 80 Minsk Region turns 80 15.01.2018 15:17 / Общество Минской области сегодня 80

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =