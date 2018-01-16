16 Января 2018 18:01

За ходом избирательной кампании можно следить онлайн с помощью специальной программы.

Новое мобильное приложение "Голосуй" представили сегодня разработчики - студенты БГУИР. Можно прочитать биографию и иные сведения о кандидатах, а также проложить маршрут к ближайшему избирательному участку. Приобрести мобильное приложение можно бесплатно в интернет-магазине. Сегодня изобретение протестировала и председатель Центрального избирательного комитета Лидия Ермошина.

Представители нового поколения презентовали акцию "Молодежь решает". Она стартует через три дня. Участники БРСМ установят в Минске специальные ящики для предложений и пожеланий, после чего записки минчан передадут депутатам.

Кроме того, представители молодежи задали свои вопросы действующим депутатам. Кстати, многие из этих молодых людей примут участие в избирательной кампании в качестве наблюдателей и представителей комиссий.