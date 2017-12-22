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Новое чудо в вечный праздник. Об этом и не только завтра в "Главном эфире" в 9 вечера
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23 Декабря 2017 15:04

Новое чудо в вечный праздник. Об этом и не только завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

Католики готовятся ко встрече Рождества. Накануне в храме Будслава заявили о духовной сенсации. В его стенах найдена бесценная реликвия. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.

  

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