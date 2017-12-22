Новое чудо в вечный праздник. Об этом и не только завтра в "Главном эфире" в 9 вечера

23 Декабря 2017 15:04

Католики готовятся ко встрече Рождества. Накануне в храме Будслава заявили о духовной сенсации. В его стенах найдена бесценная реликвия. Об этом и не только уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера.