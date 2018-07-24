Новая техника на вооружении витебских десантников

Сегодня в 103-ю мобильную воздушно-десантную бригаду поступили современные образцы военных машин и вооружения. В их числе – полуавтоматические минометы "Нона М1" с дальностью стрельбы до 9 километров. Миномет буксирует автомобиль отечественного производства, способный по бездорожью развивать скорость до 40 километров в час. Еще одна новинка белорусских конструкторов, переданная сегодня десантникам, – бронетранспортер БТР-70-МБ-1. Модернизация добавила машине боевой мощи и маневренности.

Сергей Симоненко, замминистра обороны - начальник вооружения Вооруженных сил Беларуси:

"Ежегодно белорусская армия получает около 100 единиц боевой техники. Оснащение ВС осуществляется по трем направлениям. Первое: модернизация имеющихся образов вооружения на предприятиях промышленности. Второе направление - это закупка вооружения и техники у предприятий промышленности РБ. Третье направление: в рамках военно-технического сотрудничества закупка у предприятий промышленности РФ".

Новые образцы вооружения позволят повысить огневую мощь и мобильность подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси.