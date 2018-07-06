Новая схема незаконного возврата налога на добавленную стоимость вскрыта финансовой милицией

Под подозрением пара, которая уже попадала в поле зрения правоохранителей. Они уже привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, получение и дачу взятки. Однако в этот раз разработали еще более сложную структуру. По данным ДФР, благодаря многочисленным финансовым операциям, деньги похищали из бюджета под видом возмещения налога на добавленную стоимость. По оперативным данным, члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55 субъектов хозяйствования Беларуси, России и Казахстана. Причиненный государству ущерб составляет более 2 миллионов рублей. А в качестве номинальных руководителей субъектов хозяйствования привлечено более 27 граждан, в основном России и Украины. Подробнее - Юрий Шевчук.

Супруги, которые выступили в роли идейных вдохновителей новой преступной схемы, старые знакомые сотрудников финансовой милиции. Два года назад эта парочка работала по системе так называемых финок. Тогда оперативники их деятельность пресекли. Но вместо того, чтобы стать на путь исправления, серые финансисты решили усовершенствовать свои методы работы. Новые клиенты, обновленный состав сообщников и усиленные меры конспирации. С этого криминальный дуэт начал свой новый путь в финансовых аферах. На вооружение была принята и усовершенствованная схема уклонения от уплаты налогов.

На роль директоров подставных компаний серые финансисты нанимали россиян и украинцев. Всего под управлением кукловодов оказалось 27 марионеток. После того, как клиенты обращались к лжепредпринимательским структурам, начинался долгий путь, основная цель которого - запутать налоговые органы. Цепочка из множества финок, как правило, заканчивалась в Российской Федерации, где вернуть НДС можно вполне легально.

Но флэшки проходили только по документам, на самом же деле, после очистки в России, в налоговые органы Беларуси возвращались бумаги, по которым предпринимателям возвращался весь НДС, а это миллионы рублей. За время деятельности преступной группы из бюджета коммерсантам было незаконно возмещено почти два с половиной миллиона рублей.

Это оперативное видео было снято во время задержания организаторов схемы. Визиту людей в масках супруги не удивились. Видимо понимали, кто и зачем к ним пришел. После квартиры оперативники посетили офисы аферистов. 30 поддельных печатей, электронные ключи доступа, документы с левой бухгалтерией и даже устройства поиска «жучков» - все это было найдено во время обысков.

Позже были задержаны и подельники серых финансистов - курьер и два человека, которые занимались созданием подставных фирм. Как было установлено, члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55 субъектов хозяйствования, в том числе полусотни белорусских, четырех российских и одного казахского.

В отношении организаторов и участников преступной группы возбуждено 7 уголовных дел по статье "Лжепредпринимательство".

Сейчас пятеро фигурантов заключены под стражу. С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на счета подозреваемых и подконтрольных им фирм на сумму почти в четверть миллиона белорусских рублей.