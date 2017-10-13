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Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей
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14 Октября 2017 09:05

Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей

Нотариусы Беларуси сегодня проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей. Специалисты ответят на различные вопросы: выплата алиментов, брачные договоры, недвижимость. Полный список бюро и контор, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.

  

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