Нотариусы Беларуси проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей

14 Октября 2017 09:05

Нотариусы Беларуси сегодня проведут бесплатные консультации для женщин, воспитывающих трех и более детей. Специалисты ответят на различные вопросы: выплата алиментов, брачные договоры, недвижимость. Полный список бюро и контор, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.