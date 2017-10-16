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Николай Чергинец провел встречу с читателями
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16 Октября 2017 08:06

Николай Чергинец провел встречу с читателями

Встречу с книголюбами и молодежью провел председатель Союза писателей Беларуси и общественный деятель Николай Чергинец. Автор более полусотни научных трудов, около 30-ти художественных произведений и сценариев рассказал о новых литературных трудах и провел автограф-сессию.

Союз писателей Беларуси практикует подобные живые встречи авторов и читателей в трудовых и детских коллективах.

  

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