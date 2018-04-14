14 Апреля 2018 15:03

Незапланированная проверка жилого фонда в Жодино показала грубые нарушения санитарной и пожарной безопасности. Представители Министерства ЖКХ сегодня промониторили дома в разных частях Жодино. Особое внимание было уделено состоянию технических этажей - подвалов и чердаков. Практически во всех домах выявлены нарушения - это захламленность проходов, а также беспрепятственный доступ в подсобные помещения для посторонних лиц, что также становится причиной возгораний.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси: "Ситуация вызывает опасения, подвал жилого дома - свободный доступ. Нет запирающих механизмов. Посторонним лицам доступ должен быть запрещен. Лица с неопределенным местом жительства устраивают здесь жилье".

Подобные мониторинги Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует проводить в весенний период во всех регионах страны. В случае выявления грубых нарушений к местным исполнительным органам будут применены дисциплинарные взыскания.