23 Апреля 2018 15:22

Настоящая ветреная стихия оставила после себя и другие серьезные последствия. Десятки поваленных деревьев, повреждены кровли домов. В Смолевичском районе дерево упало на припаркованный автомобиль.

Неустойчивая погода в центральном регионе ожидается и на этой неделе. С завтрашнего дня в прогнозах синоптиков дожди, местами возможна гроза. Днем температура воздуха около 15 тепла, со среды в столице не более 12 с плюсом. В четверг к ненастью добавится сильный ветер - порывы достигнут 18 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, потеплеет в воскресенье - воздух прогреется до 23 градусов, но сопровождаться тепло будет дождем и грозой.