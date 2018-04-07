Несколько сотен огромных яиц из папье-маше сделали ученики Глубокской детской художественной школы

8 Апреля 2018 09:09

Несколько сотен огромных яиц из папье-маше к Пасхе сделали ученики Глубокской детской художественной школы. Декоративными изделиями сегодня ребята украсят яблоню в центре города, которая растет на площади между костелом и церковью. Эта традиция зародилась 5 лет назад. Дети сами разрабатывают эскизы рисунков. Предпочтения отдают ярким краскам. Чтобы украшения в виде яйца сохранились надолго, их покрывают лаком.

Такая творческая идея по душе не только жителям райцентра, но и туристам. Арт-яблоня - любимое место для селфи.