Неоплаченный проезд в общественном транспорте столицы станет дороже

30 Января 2018 15:23

Уже завтра минимальный штраф для безбилетников составит 12 рублей 25 копеек, а максимальный - 24 с половиной рубля. К тому же придется оплатить и стоимость проезда. Если пассажир согласен со штрафом, протокол о правонарушении не составляется. При оплате на месте выдается квитанция.