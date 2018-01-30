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Неоплаченный проезд в общественном транспорте столицы станет дороже
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30 Января 2018 15:23

Неоплаченный проезд в общественном транспорте столицы станет дороже

Уже завтра минимальный штраф для безбилетников составит 12 рублей 25 копеек, а максимальный - 24 с половиной рубля. К тому же придется оплатить и стоимость проезда. Если пассажир согласен со штрафом, протокол о правонарушении не составляется. При оплате на месте выдается квитанция.

  

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