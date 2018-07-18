Необычная пресс-конференция для гребца, депутата Палаты представителей Александра Богдановича

Подержать в руках олимпийские медали и спросить о секретах успеха в спорте. Необычную пресс-конференцию для знаменитого гребца, депутата Палаты представителей Александра Богдановича провели школьники Фрунзенского района Минска. Вопросов было много: как найти мотивацию в спорте, часто ли чемпион бывает на своей малой родине, сложно ли быть депутатом? Александр ответил на все вопросы и сфотографировался с детьми. Наибольший интерес вызвали два золотых и одна серебряная медаль Олимпийских и І Европейских игр.

Встречи с известными спортсменами организовывает минская организация Союза молодежи. Первую встречу с детьми в таком формате провел футболист Александр Глеб. К проекту будут присоединяться и другие белорусские спортсмены.