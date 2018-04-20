Необычная автобусная экскурсия прошла в столице

20 Апреля 2018 15:30

Это своеобразный старт туристического проекта "Фестиваль экскурсоводов". Он пройдет в столице в эти выходные. Во время традиционного английского чаепития посетители автобусного променада смогли по-новому увидеть родной город и услышать названия главных достопримечательностей Минска на английском языке.

В столице экскурсии по-английски пройдут еще сегодня и завтра в пять часов вечера. Место отправления - городская ратуша.