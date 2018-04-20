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Необычная автобусная экскурсия прошла в столице
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20 Апреля 2018 15:30

Необычная автобусная экскурсия прошла в столице

Это своеобразный старт туристического проекта "Фестиваль экскурсоводов". Он пройдет в столице в эти выходные. Во время традиционного английского чаепития посетители автобусного променада смогли по-новому увидеть родной город и услышать названия главных достопримечательностей Минска на английском языке.

В столице экскурсии по-английски пройдут еще сегодня и завтра в пять часов вечера. Место отправления - городская ратуша.

  

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