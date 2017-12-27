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27 Декабря 2017 16:00

Некоторые подробности об освобождении белорусских врачей в Ливии

Сергей Здота и Инна Бабуш два месяца были в плену. У них забрали паспорта и держали под домашним арестом. Выходить на улицу было нельзя. Им удалось связаться с МИДом нашей страны через социальные сети. Операция по освобождению была секретная. О том, что возвращаются на родину, узнали сегодня в самолете. Про договоренности президентов Беларуси и Чечни им не сообщали, чтобы держать информацию в секрете. Инне паспорт вернули, Сергею - нет, пока выдали временные документы.

Некоторые подробности об освобождении белорусских врачей в Ливии

Некоторые подробности об освобождении белорусских врачей в Ливии


  

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